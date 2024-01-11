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Путин поручит проработать вопрос включения общепита в программу развития туризма

Путин поручит проработать вопрос включения общепита в программу развития туризма

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями, что поручит проработать вопрос включения объектов общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льгот.

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