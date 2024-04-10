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Мы из Советского Союза

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Вы все врётИ!

Вы все врётИ!

МИД Таджикистана заявил, что глава Совбеза России наврал о вербовке боевиков в Таджикистане для боевых действий против Москвы Совсем лихие ребята.

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Комментарии
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алекс кузь
Таджики и афганцы ворота в маковые поля.
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7 час.
Людмила Редько
Таджики обнаглели в край, а наша власть все сопли жует. Что еще должно произойти, чтобы начали шевелится? Вангую - впереди Пасха, один терракт предотвратили, но где гарантия, что их больше не будет? И опять сами знаете кто, наймут сами знаете кого и опять все будут валить на запрещенную организацию.
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11 мин.

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