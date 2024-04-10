Вы все врётИ!

Людмила Редько

Таджики обнаглели в край, а наша власть все сопли жует. Что еще должно произойти, чтобы начали шевелится? Вангую - впереди Пасха, один терракт предотвратили, но где гарантия, что их больше не будет? И опять сами знаете кто, наймут сами знаете кого и опять все будут валить на запрещенную организацию.