«Это дискриминация»: преподавателя ОмГУ продолжают не пускать на парковку у главного корпуса вуза. Въезд ее машине преградила грузовая «Газель».
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«Это дискриминация»: преподавателя ОмГУ продолжают не пускать на парковку у главного корпуса вуза. Въезд ее машине преградила грузовая «Газель».