Вслед за Хиросимой и Нагасаки: в Болгарии граждане защищают памятники от властей

Об исправлении истории вновь заговорили в Болгарии. Демократическая партия, в попытке «отработать» русофобскую повестку, предложила убрать один из главных памятников страны — советскому воину освободителю Алеше, что возвышается над Пловдивом.
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