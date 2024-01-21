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Вслед за Хиросимой и Нагасаки: в Болгарии граждане защищают памятники от властей

Вслед за Хиросимой и Нагасаки: в Болгарии граждане защищают памятники от властей

Об исправлении истории вновь заговорили в Болгарии. Демократическая партия, в попытке «отработать» русофобскую повестку, предложила убрать один из главных памятников страны — советскому воину освободителю Алеше, что возвышается над Пловдивом.

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