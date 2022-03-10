Происшествия

8 подписчиков

В Иванове в онлайн-формате прошёл Слет юных инспекторов движения

В Иванове в онлайн-формате прошёл Слет юных инспекторов движения

В Иванове  состоялся третий Слет юных инспекторов движения. Слет проходил в онлайн-формате. В мероприятии приняли участие все отряды ЮИД областного центра.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх