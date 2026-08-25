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В России раскрыли детали инновационных методов восстановления тяжелых больных

В России раскрыли детали инновационных методов восстановления тяжелых больных

В реабилитационных центрах сегодня применяют комплекс передовых решений — от ранней нейрореабилитации и систем нейростимуляции до индивидуальных бионических протезов В Подмосковье открылся Центр трансляционной реабилитации ФМБА, оснащенный передовыми технологиями для помощи людям с тяжелыми двигательными нарушениями, сообщила РИА Новости замминистра обороны РФ и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

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