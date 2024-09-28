МО РФ: удар "Искандера-М" уничтожил склады боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш"

Вооруженные силы России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории завода "Южмаш" в Днепропетровской области.
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