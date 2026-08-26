Русская община ворвалась в отдел полиции, требуя реакции на дела с участием приезжих

Снимака Сегодня мы расскажем об инциденте, который привлёк внимание по всей стране и спровоцировал оживлённые дискуссии о доверии к правоохранительной системе, границах уличного протеста и реакции властей на жалобы граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии