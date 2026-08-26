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Русская община ворвалась в отдел полиции, требуя реакции на дела с участием приезжих

Русская община ворвалась в отдел полиции, требуя реакции на дела с участием приезжих

Снимака Сегодня мы расскажем об инциденте, который привлёк внимание по всей стране и спровоцировал оживлённые дискуссии о доверии к правоохранительной системе, границах уличного протеста и реакции властей на жалобы граждан.

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