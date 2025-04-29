Московский суд оштрафовал Blizzard на 600 тысяч рублей за нарушение правил работы в РоссииХотя американский издатель и разработчик Blizzard Entertainment приостановил операции в России ещё весной 2022 года, это не уберегло компанию от штрафа за нарушение правил ведения деятельности в стране.