Московский суд оштрафовал Blizzard на 600 тысяч рублей за нарушение правил работы в РоссииХотя американский издатель и разработчик Blizzard Entertainment приостановил операции в России ещё весной 2022 года, это не уберегло компанию от штрафа за нарушение правил ведения деятельности в стране.
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