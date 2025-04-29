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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Московский суд оштрафовал Blizzard на 600 тысяч рублей за нарушение правил работы...

Московский суд оштрафовал Blizzard на 600 тысяч рублей за нарушение правил работы...

Московский суд оштрафовал Blizzard на 600 тысяч рублей за нарушение правил работы в РоссииХотя американский издатель и разработчик Blizzard Entertainment приостановил операции в России ещё весной 2022 года, это не уберегло компанию от штрафа за нарушение правил ведения деятельности в стране.

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