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Бесплатные юридические консультации в общественных приемных РОО ´Белая Русь´: как прошел день, посвященный вопросам наследова...

Бесплатные юридические консультации в общественных приемных РОО ´Белая Русь´: как прошел день, посвященный вопросам наследова...

Бесплатные юридические консультации в общественных приемных РОО ´Белая Русь´: как прошел день, посвященный вопросам наследования имуществаНа днях в городе прошел прием граждан и прямая телефонная линия, организованные адвокатами юридической консультации и Ленинской районной организацией Бобруйска РОО ´Белая Русь´.

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