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Татар-информ

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Лу-лу Лэнд: Новый день – 93-й сезон театра Тинчурина открылся премьерой «Лу»

Лу-лу Лэнд: Новый день – 93-й сезон театра Тинчурина открылся премьерой «Лу»

В театре Тинчурина состоялась премьера спектакля «Лу» режиссера Айдара Заббарова по киносценарию Ильгиза Зайниева.

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