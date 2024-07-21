В Калуге на мосту сгорел автомобиль

В пятом часу утра 21 июля на Пучковском мосту через Оку в Калуге загорелся автомобиль. Тушить его пришлось отправить целых два пожарных экипажаВ пятом часу утра 21 июля на Пучковском мосту через Оку в Калуге загорелся автомобиль.