🤔 Нууу такие сегодня даты. Немножко вразнобой, не совпадающие, противоречивые. В принципе можно отметить День открытия спирта и все, на боковую :) Но мы не такие.
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🤔 Нууу такие сегодня даты. Немножко вразнобой, не совпадающие, противоречивые. В принципе можно отметить День открытия спирта и все, на боковую :) Но мы не такие.