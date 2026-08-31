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Регионы России

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Томские учёные предложили топливо из отходов шин и угольной смолы

Томские учёные предложили топливо из отходов шин и угольной смолы

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новый метод получения топлива из смеси обводнённой угольной смолы коксования угля и жидких углеводородов, извлечённых из отработанных автомобильных шин.

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