Томские учёные предложили топливо из отходов шин и угольной смолы

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новый метод получения топлива из смеси обводнённой угольной смолы коксования угля и жидких углеводородов, извлечённых из отработанных автомобильных шин.
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