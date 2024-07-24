Бывший замминистра обороны Иванов заявил о гражданско-правовых отношениях

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в размере 1 миллиард 185 миллионов рублей, утверждает, что его действия не имели криминального характера и должны рассматриваться как гражданско-правовые отношения, а не как преступление.
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