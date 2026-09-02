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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» возбудил дисциплинарное разбирательство в отношении Асенсио из-за ущерба имиджу клуба. Защитника лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде

« Реал » начал дисциплинарное разбирательство в отношении  Рауля Асенсио . Напомним, 23-летнего защитника лишили водительских прав на 8 месяцев и оштрафовали на 14 400 евро за вождение в нетрезвом виде .

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