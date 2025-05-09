Учительница Путина назвала образцово-показательным юбилейный парад Победы

День Победы — радостный и грустный праздник, крайне необходимый народу. Об этом 9 мая после парада на Красной площади в Москве рассказала корреспонденту «Известий» школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич.
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