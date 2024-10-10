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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Тео о продлении контракта с «Миланом»: «Переговоров нет уже 4 месяца. Клуб спрашивал, хочет ли игрок остаться, я ответил, что да. У нас нет других предложений»

– Нет никаких переговоров, мы не обсуждаем ничего уже 4 месяца, с мая-июня: клуб связался со мной, они спросили, хочет ли игрок остаться и доволен ли он в «Милане».

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