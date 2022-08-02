В Красноярском крае полицейские оказали помощь в оформлении гражданства России жительнице Херсонской области

В Лесосибирске сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Лесосибирску вручили паспорт гражданина Российской Федерации Елене Гузь, прибывшей из Херсонской области.
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