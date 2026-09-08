8 сентября: традиции Натальи Овсяницы и запреты праздника

Православные верующие 8 сентября чтят память мучеников Адриана и Наталии. В народном календаре эта дата получила название Наталья Овсяница и Адриан Осенний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Причину боли ищут...
- СК проверит строй...
- "Это абсолютно не...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым