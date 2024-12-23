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Марочко: ВСУ сократили количество контратак у западных рубежей ЛНР

Марочко: ВСУ сократили количество контратак у западных рубежей ЛНР

Со стороны ВСУ уменьшилось количество контратак на линии соприкосновения у западных рубежей ЛНР. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.

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