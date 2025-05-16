Официальный представитель МИД РФ объяснила, что это произошло, в том числе, из-за стимуляции агрессивного национализма Мария Захарова заявила, что Запад подрывом международного права привел ситуацию на Украине к неспособности сохранения территориальной целостности и мира.
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