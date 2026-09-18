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Царьград

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Осимхен не сыграет за Нигерию против России 6 октября из-за травмы

Осимхен не сыграет за Нигерию против России 6 октября из-за травмы

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен не сыграет за сборную Нигерии против России 6 октября в Нижнем Новгороде из-за травмы, полученной в матче с «Истанбул Башакшехиром».

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