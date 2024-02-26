Командира элитного спецотряда ГУР убили по дороге на встречу с кураторами из ЦРУ

РИАМО - 26 фев. Полковника Максим Шаповала уничтожили в Киеве. Военный погиб по дороге на встречу с кураторами из ЦРУ после убийства лидеров ополченцев Арсена Павлова и Михаила Толстых, сообщает «Российская газета».
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