Командира элитного спецотряда ГУР убили по дороге на встречу с кураторами из ЦРУ

РИАМО - 26 фев. Полковника Максим Шаповала уничтожили в Киеве. Военный погиб по дороге на встречу с кураторами из ЦРУ после убийства лидеров ополченцев Арсена Павлова и Михаила Толстых, сообщает «Российская газета».