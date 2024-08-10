Нормы ГТО ко Дню физкультурника сдали 15 000 человек в Новосибирске

В эпоху СССР спорту уделялось огромное внимание – в вузах начали открываться физкультурные (спортивные) факультеты, спортивные стадионы неизменно собирали тысячи болельщиков, а Олимпиады становились настоящим праздником.
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