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Вечерний Новосибирск

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Нормы ГТО ко Дню физкультурника сдали 15 000 человек в Новосибирске

Нормы ГТО ко Дню физкультурника сдали 15 000 человек в Новосибирске

В эпоху СССР спорту уделялось огромное внимание – в вузах начали открываться физкультурные (спортивные) факультеты, спортивные стадионы неизменно собирали тысячи болельщиков, а Олимпиады становились настоящим праздником.

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