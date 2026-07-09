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Царьград

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ФСБ задержала двоих с 50 кг наркотиков, поступивших из ЕС

ФСБ задержала двоих с 50 кг наркотиков, поступивших из ЕС

Сотрудники ФСБ России пресекли канал поставки наркотиков в Тюменскую область. Двое жителей Тюмени и Санкт-Петербурга задержаны при попытке сбыта свыше 50 кг наркотических средств, поступивших из Евросоюза через Прибалтику.

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