ФСБ задержала двоих с 50 кг наркотиков, поступивших из ЕС

Сотрудники ФСБ России пресекли канал поставки наркотиков в Тюменскую область. Двое жителей Тюмени и Санкт-Петербурга задержаны при попытке сбыта свыше 50 кг наркотических средств, поступивших из Евросоюза через Прибалтику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии