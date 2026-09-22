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Аргументы и Факты

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Песков отреагировал на слова Зеленского о прекращении огня

Песков отреагировал на слова Зеленского о прекращении огня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание, что недавние слова главы киевского режима Владимира Зеленского о продолжении войны и о готовности Украины к прекращению огня не вяжутся друг с другом.

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