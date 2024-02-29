Штурмовики Су-25 нанесли удары ракетами С-13 «Тулумбас» по скоплению живой силы ВСУ

Авиация ВКС России продолжает наносить удары по противнику в зоне проведения СВО. Как сообщает Минобороны России, очередные удары были нанесены по скоплению живой силы ВСУ российскими штурмовиками Су-25 неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-13 «Тулумбас».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)