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Женщина рассказала о жизни на полярной станции в Антарктиде. 45 человек и полгода полярной ночи

Женщина рассказала о жизни на полярной станции в Антарктиде. 45 человек и полгода полярной ночи

32-летняя Мишель Андо начала свои путешествия по миру в 2013 году, работая в самых различных сферах. Ее жизнь изменилась около года назад, когда она устроилась в обслуживающий персонал на исследовательскую станцию в Антарктиде.

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