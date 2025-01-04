Женщина рассказала о жизни на полярной станции в Антарктиде. 45 человек и полгода полярной ночи

32-летняя Мишель Андо начала свои путешествия по миру в 2013 году, работая в самых различных сферах. Ее жизнь изменилась около года назад, когда она устроилась в обслуживающий персонал на исследовательскую станцию в Антарктиде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии