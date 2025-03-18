Трамп и Путин согласились, что нельзя позволить Ирану уничтожить Израиль

Во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа они сошлись во мнении, что нельзя позволить Ирану иметь возможность угрожать существованию Израиля, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в X.
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