Трамп и Путин согласились, что нельзя позволить Ирану уничтожить Израиль

Во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа они сошлись во мнении, что нельзя позволить Ирану иметь возможность угрожать существованию Израиля, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в X.