Джо Байден: "Я знаю Путина более 47 лет"

Президент США Джо Байден перепутал дату первого саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Выступая перед новыми членами Конгресса США от Демократической партии, он утверждал, что знает российского лидера более 47 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии