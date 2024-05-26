Личинки малярийных комаров обнаружены в 16 водоёмах Крыма

В Крыму была начата обработка 16 водоемов после обнаружения личинок малярийных комаров. Об этом сообщил главный врач ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии» РК и Севастополя Роман Проскурнин в эфире радио Спутник в Крыму .
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