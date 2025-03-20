От эскиза до подиума, как создать уникальный дизайн одежды

Введение, в мир модного рисунка Практические советы для начинающих художников Марина Алексеева, талантливый иллюстратор модных коллекций, подчеркивает: «Главное — не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать свои навыки и смело вводить новизну в привычные схемы».