От эскиза до подиума, как создать уникальный дизайн одежды

Введение, в мир модного рисунка Практические советы для начинающих художников Марина Алексеева, талантливый иллюстратор модных коллекций, подчеркивает: «Главное — не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать свои навыки и смело вводить новизну в привычные схемы».
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