В Астрахани комбинатору с псевдохищением машины условный срок заменили на реальный

Теперь осужденный проведет 2 года в колонии общего режима. В 2021 году житель Астрахани решил получить страховое возмещение за свой автомобиль, ради чего инсценировал хищение машины (а страховой плис был, естественно, оформлен за риск угона).
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