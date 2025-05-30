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Фото с пресс-тура «Начало летнего сезона и обеспечение безопасности на водоемах столицы»

Фото с пресс-тура «Начало летнего сезона и обеспечение безопасности на водоемах столицы»

На поисково-спасательной станции «Строгино» спасатели на воде познакомили журналистов с имеющимся в арсенале поисково-спасательным и водолазным снаряжением, оборудованием и техникой, которые используют для обеспечения безопасности на водоемах столицы летом.

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