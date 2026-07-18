Когда кабачки вкуснее мяса. Два рецепта, которые захочется повторить не один раз

Анжелика Королева

Забыли последний абзац: "Добавьте натертый зубчик чеснока, мелко порубленную зелень укропа и петрушки, немного черного перца и заправьте майонезом или сметаной. Тщательно перемешайте массу. На каждый обжаренный ломтик кабачка равномерно нанесите подготовленную начинку. Сверху выложите тонкие полоски красного и зеленого болгарского перца или веточки свежей кинзы для украшения. Аккуратно сверните получившиеся полоски рулетом и зафиксируйте их зубочистками. Подавайте эффектную холодную закуску к столу." Что ж так некачественно тексты воруете?