Эти два быстрых блюда из кабачков доказывают, что обычный сезонный овощ может легко затмить даже мясные деликатесы.
Когда кабачки вкуснее мяса. Два рецепта, которые захочется повторить не один раз
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Белогорцев
мясо можно заменить только мясом
Ответить
1 м.
Анжелика Королева
Забыли последний абзац: "Добавьте натертый зубчик чеснока, мелко порубленную зелень укропа и петрушки, немного черного перца и заправьте майонезом или сметаной. Тщательно перемешайте массу. На каждый обжаренный ломтик кабачка равномерно нанесите подготовленную начинку. Сверху выложите тонкие полоски красного и зеленого болгарского перца или веточки свежей кинзы для украшения. Аккуратно сверните получившиеся полоски рулетом и зафиксируйте их зубочистками. Подавайте эффектную холодную закуску к столу." Что ж так некачественно тексты воруете?
Ответить
1 м.
Свежие комментарии