Эксперты объяснили, во что обойдется Финляндии отказ от русской ж/д колеи

Возможный переход Финляндии с русской на европейскую железнодорожную колею потребует огромных усилий и денег и может вызвать проблемы с транспортом, сообщил в беседе с РБК инженер-проектировщик, эксперт по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иван Клочихин.