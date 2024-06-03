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Эксперты объяснили, во что обойдется Финляндии отказ от русской ж/д колеи

Возможный переход Финляндии с русской на европейскую железнодорожную колею потребует огромных усилий и денег и может вызвать проблемы с транспортом, сообщил в беседе с РБК инженер-проектировщик, эксперт по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иван Клочихин.

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