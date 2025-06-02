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Губернатор опубликовал кадры последствий атаки ВСУ на Курск

Губернатор опубликовал кадры последствий атаки ВСУ на Курск

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск.

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