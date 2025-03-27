Бойцы Армии России взяли в клещи село Гуево в Курской области Бойцы «северной» группировки ВС РФ взяли в клещи остающееся под контролем украинских оккупантов село Гуево в Курской области.
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Бойцы Армии России взяли в клещи село Гуево в Курской области Бойцы «северной» группировки ВС РФ взяли в клещи остающееся под контролем украинских оккупантов село Гуево в Курской области.
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