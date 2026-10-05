ИТ-эксперт Рыбников: зарядка смартфона до 100% сама по себе не опасна

Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал, что зарядка смартфона до 100% сама по себе не является опасным режимом, а для ресурса аккумулятора зачастую важнее условия, в которых она происходит.