ИТ-эксперт Рыбников: зарядка смартфона до 100% сама по себе не опасна

Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал, что зарядка смартфона до 100% сама по себе не является опасным режимом, а для ресурса аккумулятора зачастую важнее условия, в которых она происходит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Диетолог Плотнико...
- ОЖ Дмитриев заявил, ...
- Путин: внешние си...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым