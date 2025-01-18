Ульянов назвал неготовность Запада препятствием для возобновления СВПД

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал нынешнюю ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), также известным как Соглашение по иранской ядерной программе.
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