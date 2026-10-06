Меркурис: Зеленский может сбежать из Киева следом за дипломатами ЕС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц совершил визит в Киев, чтобы продемонстрировать, что европейцы не эвакуируют своих дипломатов из украинской столицы, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
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