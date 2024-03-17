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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Устюгов: «Не получил сегодня удовольствие. Трасса мягкая, когда начинаешь включаться, пробуешь себя разматывать, то палки проваливаются»

В гонке Устюгов занял 11-е место.  — Попробовал с первых метров, но где‑то не замкнул провода? — Коротил, пытался, но до конца не сомкнул.

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