Аленичев отреагировал на слухи об интересе со стороны «Балтики»

Дмитрий Аленичев заявил, что с ним не связывались по поводу работы в «Балтике». Бывший полузащитник сборной России, «Спартака», «Ромы» и «Порту», а ныне тренер Дмитрий Аленичев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Балтики».