❕Все службы Алушты работают в круглосуточном режиме Ресурсоснабжающие и коммунальные организации также функционируют в штатном режиме, сообщила глава администрации города Галина Огнёва.
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❕Все службы Алушты работают в круглосуточном режиме Ресурсоснабжающие и коммунальные организации также функционируют в штатном режиме, сообщила глава администрации города Галина Огнёва.