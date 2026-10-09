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ИА Реалист

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SpaceX получила одобрение США на спутниковую связь

SpaceX получила одобрение США на спутниковую связь

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). SpaceX получила ключевые лицензии и регуляторные одобрения, которые позволяют Starlink Mobile выйти за рамки сервиса для удалённых районов.

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