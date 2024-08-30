Джейсон Тейтум о роли запасного в сборной США: «Непривычный опыт. Это было непросто для меня»

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«Был период, когда люди задавались вопросом «Является ли он суперзвездой или нет?» Затем были большие споры на тему «Готов ли он привести свою команду к победе в чемпионате?» Затем было: «Как он может не поехать на Олимпийские игры?» Я только что выиграл чемпионат, наступило лето, было бы неплохо сделать небольшой перерыв, когда нет такого, что ты включаешь ESPN, а они говорят о тебе.

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