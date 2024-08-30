Джейсон Тейтум о роли запасного в сборной США: «Непривычный опыт. Это было непросто для меня»

«Был период, когда люди задавались вопросом «Является ли он суперзвездой или нет?» Затем были большие споры на тему «Готов ли он привести свою команду к победе в чемпионате?» Затем было: «Как он может не поехать на Олимпийские игры?» Я только что выиграл чемпионат, наступило лето, было бы неплохо сделать небольшой перерыв, когда нет такого, что ты включаешь ESPN, а они говорят о тебе.
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