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Попытка разгадать Норму Джин: 6 актрис, примеривших образ Мэрилин Монро

Попытка разгадать Норму Джин: 6 актрис, примеривших образ Мэрилин Монро

Сыграть Мэрилин Монро — это всегда огромный риск. За безупречным голливудским фасадом скрывалась ранимая Норма Джин Бейкер, и каждая новая попытка показать ее на экране становится не просто копированием стиля, а стремлением разгадать реального человека за ярким мифом.

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