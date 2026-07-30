Попытка разгадать Норму Джин: 6 актрис, примеривших образ Мэрилин Монро

Сыграть Мэрилин Монро — это всегда огромный риск. За безупречным голливудским фасадом скрывалась ранимая Норма Джин Бейкер, и каждая новая попытка показать ее на экране становится не просто копированием стиля, а стремлением разгадать реального человека за ярким мифом.