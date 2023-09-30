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Выставка «Поэт в саду» юбилейного сезона «Ленинград Центра» перенесёт посетителей в 18 век

Гостям покажут серию фотоснимков с изображением подлинных фигур Летнего сада. «Ленинград Центр» начинает юбилейный десятый сезон с персональной выставки Алексея Пахомова «Поэт в саду», которая перенесёт посетителей в 18 век.

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