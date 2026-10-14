Исследование выявило проблемы управления разработкой в бизнесе

Исследование¹ подходов к управлению разработкой, проведенное ИТ-холдингом Т1, Ассоциацией ФинТех и АНО Цифровая экономика, показало: бизнес умеет считать бюджеты, но плохо справляется с рисками и не собирает обратную связь по проектам.