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Орловские новости

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Исследование выявило проблемы управления разработкой в бизнесе

Исследование выявило проблемы управления разработкой в бизнесе

Исследование¹ подходов к управлению разработкой, проведенное ИТ-холдингом Т1, Ассоциацией ФинТех и АНО Цифровая экономика, показало: бизнес умеет считать бюджеты, но плохо справляется с рисками и не собирает обратную связь по проектам.

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